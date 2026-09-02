Scholar Rock: FDA Grants Fast Track And Orphan Drug Designations To Apitegromab

(RTTNews) - Scholar Rock (SRRK) announced that the FDA has granted Fast Track and Orphan Drug designations to apitegromab for the treatment of people living with Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy. Also, Scholar Rock announced that participant dosing is underway in the Phase 2 FORGE clinical trial evaluating apitegromab in people living with Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy.

FORGE is a Phase 2 randomized, double-blind, placebo-controlled, multi-center clinical trial designed to evaluate the efficacy, safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of apitegromab. The study will enroll approximately 60 participants randomized one-to-one to receive apitegromab 10 mg/kg or placebo intravenously every four weeks for 52 weeks.

In pre-market trading on NasdaqGS, Scholar Rock shares are up 1.09 percent to $56.50.

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