Scholar Rock gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Scholar Rock hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,290 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,470 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at