Scholar Rock Aktie
WKN DE: A2JMQW / ISIN: US80706P1030
|
31.03.2026 13:43:41
Scholar Rock Holding Resubmits Apitegromab BLA To US FDA, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Scholar Rock Holding Corporation (SRRK), Tuesday announced the resubmission of Biologics License Application for apitegromab to the U.S. Food and Drug Administration for the treatment of children and adults with spinal muscular atrophy.
The resubmission also includes a second U.S.-based fill-finish facility to strengthen the apitegromab supply chain and support future growing demand across the planned global commercial footprint. This is in line with FDA guidance from the March 3, 2026, Type C meeting.
The company expects the acceptance of BLA resubmission by FDA within 30 days and a review period of up to six months from the date of resubmission. Further, the PDUFA action date is expected in late September 2026.
Meanwhile, the decision from the European Medicines Agency review of the Marketing Authorisation Application for apitegromab is expected in mid-2026.
In the pre-market hours, SRRK is moving up 12.35 percent, to $48.40 on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scholar Rock Holding Corporation Registered shs
|
02.03.26
|Ausblick: Scholar Rock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Scholar Rock zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Scholar Rock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Scholar Rock stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Scholar Rock Holding Corporation Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Scholar Rock Holding Corporation Registered shs
|41,40
|10,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX legt zu -- DAX mit Plus -- US-Börsen mit neuem Erholungsversuch -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen starten einen neuen Erholungsversuch. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.