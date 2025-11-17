Scholar Rock präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Scholar Rock hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Scholar Rock ein EPS von -0,660 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at