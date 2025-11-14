Scholar Rock Aktie
WKN DE: A2JMQW / ISIN: US80706P1030
|
14.11.2025 18:05:48
Scholar Rock Shares Jump 26% After Reporting Wider Q3 Loss
(RTTNews) - Scholar Rock Holding Corp. (SRRK) stock rose 25.67 percent to $37.79 on Friday after the company posted a wider net loss for the third quarter.
The stock opened at $34.76 and traded between $34.25 and $39.50 on the Nasdaq. Shares have moved within a 52-week range of $22.71 to $46.98. Trading volume reached 3.44 million, above the average of 2.52 million.
The biotech firm reported a net loss of $102.2 million, including $18.3 million in stock-based compensation, compared to $64.5 million, including $9.7 million in stock-based compensation, a year earlier. Net loss per share increased to $0.90 from $0.66 in the prior-year period.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scholar Rock Holding Corporation Registered shsmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Ausblick: Scholar Rock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Scholar Rock stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Scholar Rock verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Scholar Rock präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Scholar Rock Holding Corporation Registered shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Scholar Rock Holding Corporation Registered shs
|25,60
|-5,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.