Scholar Rock Shares Jump 26% After Reporting Wider Q3 Loss

(RTTNews) - Scholar Rock Holding Corp. (SRRK) stock rose 25.67 percent to $37.79 on Friday after the company posted a wider net loss for the third quarter.

The stock opened at $34.76 and traded between $34.25 and $39.50 on the Nasdaq. Shares have moved within a 52-week range of $22.71 to $46.98. Trading volume reached 3.44 million, above the average of 2.52 million.

The biotech firm reported a net loss of $102.2 million, including $18.3 million in stock-based compensation, compared to $64.5 million, including $9.7 million in stock-based compensation, a year earlier. Net loss per share increased to $0.90 from $0.66 in the prior-year period.