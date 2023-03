Scholar Rock stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scholar Rock präsentierte in der am 07.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Scholar Rock ein Ergebnis je Aktie von -0,970 USD vermeldet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,260 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Scholar Rock ein EPS von -3,590 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 33,19 Millionen USD – ein Plus von 76,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Scholar Rock 18,82 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,165 USD und einen Umsatz von 33,15 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at