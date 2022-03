Scholz: Blutvergießen in der Ukraine muss ein Ende haben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vom russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut einen sofortigen Stopp des Angriffs auf die Ukraine verlangt. Er fordere ihn auf, "unverzüglich alle Kampfhandlungen einzustellen, die russischen Truppen nach Russland abzuziehen und zum Dialog zurückzukehren", sagte Scholz am Dienstag nach einem Gespräch mit Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel. "Das Blutvergießen muss ein Ende haben. Wladimir Putin vergeht sich am ukrainischen Volk." Scholz kündigte an, den bereits beschlossenen Sanktionspaketen würden weitere hinzugefügt./sk/DP/eas