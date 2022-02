Scholz - "Ein dunkler Tag für Europa"

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz nennt den Angriff Russlands auf die Ukraine einen "eklatanten Bruch des Völkerrechts".

Der russische Angriff sei "durch nichts zu rechtfertigen", erklärte Scholz am Donnerstagmorgen in Berlin. Deutschland verurteile "diesen rücksichtslosen Akt" des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf das Schärfste. "Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen." Russland müsse die Militäraktion sofort einstellen. Scholz kündigte noch für den Lauf des Tages eine enge Abstimmung mit den Partnern in der G7, der Nato und der Europäischen Union an. "Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa."