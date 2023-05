Scholz - G7 einig, dass sich China gut entwickeln können muss

Hiroshima (Reuters) - Die G7-Staats- und Regierungschefs sind sich nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz einig, dass sich China wirtschaftlich gut entwickeln können muss.

"Niemand redet dem De-Coupling (Entkoppelung) das Wort", sagte Scholz am Freitagabend am Rande des G7-Gipfels. "Alle sind der Meinung, dass China eine gute Entwicklung nehmen können soll, auch was den ökonomischen Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger betrifft", sagte er auf die Frage, ob einzelne G7-Staaten wie die USA ein härteres Vorgehen gefordert hätten. Allerdings müsse diese Entwicklung eingebettet in die internationale Ordnung geschehen. Alle Staaten seien verpflichtet, die internationale Ordnung zu achten und Sicherheit für alle zu garantieren. Im Einzelfall bedeute dies, dass man sich ganz konkret anschauen müsse, wo sicherheitspolitische Fragen berührt seien, sagte er mit Blick auf die Debatte über Export- und Investitionsprüfungen.

