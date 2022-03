Scholz - Mit jeder Bombe entfernt sich Russland weiter aus Weltgemeinschaft

Ankara (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland zum sofortigen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgefordert.

"Wir sind uns beide, Präsident Erdogan und ich, völlig einig in der Verurteilung des gewaltsamen Vorgehens Russlands in der Ukraine", sagte Scholz am Montag in Ankara nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Beide seien sich auch einig, dass es sofort einen Waffenstillstand und sichere Korridore für Zivilisten geben müsse. "Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus der Weltgemeinschaft, die wir teilen", warnte der Kanzler.