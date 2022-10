Scholz - Wiederaufbau der Ukraine als künftiges EU-Mitglied planen

Berlin (Reuters) - Beim Wiederaufbau der Ukraine muss Bundeskanzler Olaf Scholz zufolge mitgedacht werden, dass das Land künftig EU-Mitglied sein soll.

Scholz sicherte der Ukraine am Montag auf einer deutsch-ukrainischen Wirtschaftskonferenz in Berlin zu, dass der von Russland angegriffene Energiesektor so wieder aufgebaut werden soll, dass das Land effizienter Strom in die EU liefern könne. "Putins Krieg hat unsere Länder zusammengeschweißt", fügte er hinzu. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bezifferte den Finanzbedarf für den Wiederaufbau auf 750 Milliarden Dollar. Er betonte, dass die Ukraine der EU künftig Strom und Gas liefern wolle.

Scholz mahnte, dass die internationale Wiederaufbauhilfe umso größer ausfallen werde, je koordinierter und transparenter der Prozess sein werde. Die Unternehmen erwarteten einen entschiedeneren Kampf gegen Korruption und vertrauten auf mehr Rechtsstaatlichkeit.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)