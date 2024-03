Scholz, Macron und Tusk beschwören Einheit in Ukraine-Hilfe

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Nach Tagen der Spannungen zwischen Paris und Berlin haben sich Deutschland, Frankreich und Polen einmütig hinter die Ukraine gestellt und dem Land weitere Hilfe für den Abwehrkampf gegen Russland versprochen.

"Wir werden ab sofort noch mehr Waffen für die Ukraine beschaffen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk im Kanzleramt in Berlin. Demonstrativ schüttelte sich das Trio nach dem gemeinsamen Auftritt die Hände. Journalistenfragen, deren Beantwortung den Eindruck der Einheit möglicherweise hätte stören können, wurden nach den Statements nicht zugelassen. Scholz und Macron hatten in den vergangenen Tagen unterschiedliche Positionen zur Option eines Einsatzes westlicher Bodentruppen in der Ukraine bezogen.

Man werde nun gemeinsam auf dem Weltmarkt Waffen für die Ukraine kaufen, kündigte Scholz an. "Zweitens werden wir die Produktion von Militärgeräten ausbauen, auch durch Zusammenarbeit mit Partnern in der Ukraine." Und drittens werde im Rahmen des Ramstein-Formats eine neue Koalition für die Lieferung weitreichender Raketenartillerie gebildet. Auch die EU werde ihre Hilfe und die Ausbildungsmission ausweiten. Zufallsgewinne russischer Vermögenswerte sollten der ukrainischen Verteidigung zugute kommen. "Wir werden Windfall-Profits aus russischen Vermögenswerten, die in Europa eingefroren sind, nutzen, um den Kauf von Waffen für die Ukraine finanziell zu unterstützen", fügte der Kanzler hinzu.

Macron sagte nach den Differenzen der vergangenen Tage über einen möglichen Einsatz eigener Bodentruppen, den Scholz abgelehnt hatte: "Wir sind willig. Wir sind entschieden." Die drei Regierungen würden alles und so lange wie notwendig tun, "damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann". Zugleich betonte der französische Präsident, dass man keine Eskalation suche, Russland aber der Aggressor sei. Das bedeute auch, dass man einig bleiben müsse. "Unsere Sicherheit und Zukunft steht in der Ukraine auf dem Spiel." Ähnlich äußerte sich Scholz: "Ein glasklares Signal geht in Richtung Moskau: Der russische Präsident soll wissen, wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen." Russlands Präsident Wladimir Putin will sich und seine Politik bei der bis Sonntag angesetzten Wahl für eine weitere Amtszeit bestätigen lassen.

Macron verwies darauf, dass die Partner bereits bei einem Treffen in Paris in der vergangenen Woche einige Beschlüsse über eine verstärkte Ukraine-Hilfe getroffen hätten. Dies wurde damals überlagert von seiner Bemerkung, dass er den Einsatz westlicher Bodentruppen nicht ausschließen wolle. Scholz hatte ihm daraufhin in Berlin öffentlich widersprochen. Deutsche Diplomaten bezeichneten das Weimarer-Dreieck-Treffen auch als "gesichtswahrende Lösung" für Macron, nach Berlin zu kommen und sich auszusprechen. Scholz und Macron trafen sich vor dem Dreiergespräch separat. Der französische Präsident hob in dem gemeinsamen 15-minütigen Auftritt vor der Presse die besondere Verantwortung des Kanzlers in der Ukraine-Hilfe hervor. Scholz, der innenpolitisch dafür kritisiert wird, den deutschen Marschflugkörper Taurus nicht an die Ukraine liefern zu wollen, hatte mehrfach betont, dass Deutschland nach den USA der mit Abstand größte Waffenlieferant für die Ukraine sei.

Tusk, der zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Dezember an dem Format des sogenannten Weimarer Dreiecks teilnahm, sprach von bösartigen Gerüchten über Unstimmigkeiten zwischen europäischen Regierungen. Das Treffen habe gezeigt, dass diese Gerüchte falsch gewesen seien. "Heute haben wir wirklich mit einer Stimme gesprochen, vor allem über die Sicherheit unseres Kontinents. Wir sind wirklich einer Meinung." Er habe die Partner über seinen Besuch bei US-Präsident Joe Biden informiert. Europa müsse stark sein, weil dies auch der Ukraine helfe und dies die EU zu einem besseren Partner auch für die USA mache. Es sei auch eine gemeinsame Priorität, der Republik Moldau gegen Destabilisierungsversuche Russlands zu helfen.

