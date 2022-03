Scholz: Russischer Abzug aus Ukraine Voraussetzung für Lösung

Brüssel (Reuters) - Der Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine ist nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz Voraussetzung für eine Lösung des Konflikts.

Deutschland werde sein ganzes wirtschaftliches Gewicht dafür einsetzen, zu einem Kriegsende beizutragen, sagte Scholz am Donnerstag in Brüssel nach dem G7-Gipfel in Anspielung auf die Sanktionen. Russlands Präsident Wladimir Putin müsse endlich einen Waffenstillstand vereinbaren und die Versorgung der Zivilbevölkerung in den angegriffenen ukrainischen Städten sichern. "Die russischen Truppen müssen aus der Ukraine abziehen. Das ist notwendig, um eine tragfähige diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu ermöglichen", betonte der Kanzler. Zudem sagte er, dass die Widerstandsfähigkeit der Ukraine von der konstanten Lieferung von Waffen westlicher Partner abhänge. Deshalb werde man diese fortsetzen.