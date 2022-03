Scholz: Atomgespräche mit Iran sollten jetzt zum Abschluss kommen

Von Andrea Thomas

JERUSALEM/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zu einem Abschluss der Wiener Atomgespräche mit dem Iran aufgerufen. Während seines Besuchs in Israel betonte Scholz gegenüber dem israelischen Premierminister Naftali Bennett, man müsse verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt.

"Was wir uns wünschen ist, dass es jetzt auch zu einer Einigung kommt in Wien", sagte Scholz. "Das darf nicht weiter aufgeschoben werden und kann nicht immer weiter vertagt werden." Es geht darum, nun "zu etwas ja zu sagen, was eine gute und vernünftige Lösung darstellt." Man nehme die israelischen Sicherheitsbedenken ernst. "Wir müssen verhindern, dass der Iran zu Atomwaffen kommt", sagte Scholz.

Bennett erklärte, dass Israel die Stromgespräche in Wien mit "großer Sorge" beobachte und besorgt sei, dass der Iran in wenigen Jahren Atomwaffen besitzen könne. Dies könne Israel nicht tolerieren. Israel bezweifelt, dass Iran sein Atomprogramm nur für friedliche Zwecke nutzen will.

