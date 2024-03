Scholz beginnt zweitägigen Besuch in Rom

ROM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an diesem Freitag zu einem zweitägigen Besuch in Rom erwartet. Zum Auftakt steht am Nachmittag ein Treffen mit Italiens Präsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast auf dem Programm, dem Amtssitz des Staatsoberhaupts. Am Samstag folgt dann eine Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan. Für Scholz ist es die erste längere Begegnung mit dem Oberhaupt von weltweit mehr als 1,4 Milliarden Katholiken. Die beiden hatten sich aber bereits zu Beginn des vergangenen Jahres am Rande der Beerdigung von Franziskus' deutschem Vorgänger Benedikt XVI. getroffen.

Ein Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist nicht vorgesehen: Die ultrarechte Politikerin ist zu Besuch in Washington. Am Samstag nimmt Scholz in Rom dann auch am Parteitag der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten (PES) teil. Dabei soll EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmit aus Luxemburg offiziell als Spitzenkandidat für die Europawahl im Juni nominiert werden./cs/DP/jha