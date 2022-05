Scholz begrüßt Einladung Selenskyjs zum G20-Gipfel

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Einladung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum G20-Gipfel nach Indonesien begrüßt. "Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Fernández in Berlin. Das zeige, dass die Debatte über die Zukunft der Staatengruppe weltweit führender Wirtschaftsmächte nicht vom Ukraine-Krieg unberührt bleiben könne. Was das dann im einzelnen bedeuten werde, müsse man in der G20 noch gemeinsam festlegen. "Da sind wir noch nicht."

Argentinien und Deutschland gehören der G20 ebenso wie Russland an. Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme an dem für November auf der indonesischen Insel Bali geplanten Gipfel nach Angaben der Gastgeber bereits zugesagt. Der Kreml hatte Ende April erklärt, man werde sich auf den Gipfel vorbereiten. Es sei aber noch zu früh, über "irgendwelche anderen Modalitäten unserer Teilnahme" zu reden.

Die indonesische Präsidentschaft hat auch Selenskyj eingeladen. Die Gipfel-Vorbereitung wird aber von dem Krieg überschattet, den Russland seit zweieinhalb Monaten gegen die Ukraine führt.

Fernández sprach sich dagegen aus, Russland wegen des Kriegs aus der Staatengruppe auszuschließen. "Aufgrund des Charakters der G20 ist das kein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten", sagte der argentinische Staatschef. "Es wäre gut, wenn das G20-Treffen ein Ort sein könnte, wo wir Russland klarmachen, dass die Welt unter der Entscheidung leidet, die es getroffen hat. Und wo Russland zuhören kann, nicht der Nato - der Welt."/mfi/DP/jha