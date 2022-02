Scholz betont Perspektiven Afrikas für erneuerbare Energien

Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat wirtschaftliche Möglichkeiten Afrikas aus der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien im Zuge der Klimawende unterstrichen. In einem Statement vor Beginn des EU-Afrika-Gipfels in Brüssel sagte Scholz, ein zentrales Thema sei "unverändert für uns die Frage, wie können wir insbesondere bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien voranschreiten". Die Energiepartnerschaft zwischen Europa und Afrika sei von zentraler Bedeutung. "Das, was wir uns vorgenommen haben mit erneuerbaren Energien ist gleichzeitig eine Entwicklungsperspektive für viele Länder Afrikas, was ihre eigenen technologischen Perspektiven betrifft", hob der Kanzler hervor.

Es sei zudem ein Signal, dass wirtschaftliche Beziehungen etabliert werden könnten, "die gute Zukunft für diese Länder mit sich bringen". Scholz zeigte sich zufrieden, dass das wegen der Coronavirus-Pandemie zuvor verschobene Gipfeltreffen nun stattfinde. "Das war lange überfällig", konstatierte der Kanzler. "Der afrikanische Kontinent braucht unsere Unterstützung,... und gleichzeitig wollen wir gute Beziehungen haben." Zur Corona-Pandemie betonte Scholz, man wolle sicherstellen, "dass überall auf der Welt alle die Chance haben, eine Impfung zu bekommen". Die entsprechenden Initiativen würden vorangetrieben.

