Scholz: Bombenterror gegen ukrainische Zivilbevölkerung muss aufhören

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Ende der Bombardierungen ziviler Infrastruktur in der Ukraine und einem Abzug seiner Truppen aus dem Land aufgefordert. "Es ist nicht nur unerträglich, sondern ein krasser Verstoß gegen das Völkerrecht, dass Russland nun schon seit Wochen gezielt gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine seine Bomben wirft", sagte Scholz bei einem Pressestatement mit dem zyprischen Staatspräsidenten Nikos Anastasiadis. "Dieser Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung muss aufhören, und zwar sofort."

Das Handeln Russlands zeige einmal mehr, "wie rücksichtslos und erbarmungslos" Putin in diesem Krieg vorgehe - "ein Krieg, den er auf dem Schlachtfeld gar nicht mehr gewinnen kann, so viel scheint klar", meinte Scholz. Er appellierte erneut an Putin, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen und in Friedensgespräche mit der Ukraine einzuwilligen. Zur Zypernfrage betonte der Kanzler, Deutschland unterstütze "ausdrücklich eine bizonale und bikommunale Lösung". Er würde sich wünschen, dass der festgefahrene Verhandlungsprozess wieder mehr Schwung erhalte, sagte Scholz. Deutschland stehe zu Unterstützung bereit.

November 23, 2022 13:08 ET (18:08 GMT)