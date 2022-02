Scholz dankt Anti-Kriegs-Demonstranten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Menschen gedankt, die gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gehen. "Ich danke allen, die in diesen Tagen Zeichen setzen: Gegen Putins Krieg - und die sich hier in Berlin und anderswo zu friedlichen Kundgebungen versammeln", sagte Scholz am Sonntag im Bundestag. Er danke allen, die für ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa einstünden. Scholz betonte, was von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen werde, habe Bestand auch über die derzeitige Zeitenwende hinaus./bw/sk/mfi/tam/bk/faa/hoe/sam/DP/stk