Scholz: Deutsche Einheit ist eine Erfolgsgeschichte

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die deutsche Einheit als "Erfolgsgeschichte" bezeichnet und zugleich die Bedeutung der Einbindung Deutschlands in die Europäische Union (EU) betont. "Wir sind ein Land, das ist geglückt", sagte der Vizekanzler im Bundestag bei einer Debatte über 30 Jahre Einheit. "Ich finde, dass die deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte ist, auch in wirtschaftlicher (...) Hinsicht, das muss man trotz der ganzen Veränderungen und Umbrüche sagen."

Allerdings müssten auch noch Veränderungen erreicht werden bei Löhnen und Gehältern, beruflichen Perspektiven oder der Rente. So sei es "unverändert eine Aufgabe", dass mehr Ostdeutsche in Führungspositionen gelangen müssten. Die deutsche Einheit wäre aber "nicht möglich gewesen ohne die Einbindung Deutschlands in die Europäische Union", erinnerte Scholz.

Mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU habe diese mit Deutschland ein großes Land in der Mitte mit über 80 Millionen Einwohnern und enormer wirtschaftlicher Kraft. "Dieses Land in Europa, das hat auch die Verantwortung dafür, dass das gelingt", betonte der Finanzminister. Sorge Deutschland für ein Gelingen der EU, "dann leisten wir den Beitrag, auf den viele gesetzt haben, als sie vor 30 Jahren gesagt haben, das soll klappen mit der deutschen Einheit."

