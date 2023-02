Scholz: Deutschland unterstützt die Ukraine so stark und lange wie nötig

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs Deutschlands Unterstützung "so stark und solange wie nötig" zugesichert und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin das Scheitern seines Vorhabens attestiert. Gleichzeitig wies Scholz erneut Kritik an den Waffenlieferungen an die Ukraine zurück. Mit ihnen würde nicht der Krieg verlängert, sondern im Gegenteil sollten diese Russland zur Einsicht auf ein Kriegsende bewegen.

"Wer auf das vergangene Jahr zurückblickt, erkennt: Der russische Präsident ist gescheitert. Wladimir Putin hat auf Spaltung gesetzt, und das Gegenteil bewirkt: Die Ukraine ist geeinter denn je. Die Europäische Union steht geschlossen zusammen", sagte Scholz in einer Videobotschaft.

Deutschland stehe "heute und in Zukunft" fest an der Seite der Ukraine. Denn es seien eben nicht die Waffenlieferungen, die den Krieg verlängerten. "Das Gegenteil ist richtig: Je früher Russlands Präsident einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende. Putin hat es in der Hand. Er kann diesen Krieg beenden", sagte Scholz.

Gleichzeitig betonte der Bundeskanzler, dass er bei allem Verständnis für die Sorgen einiger Bürger bezüglich der Unterstützung der Ukraine alle Entscheidungen weiterhin in enger Abstimmung und im Gleichklang mit Deutschlands Partnern und Verbündeten treffen werde. "Und wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Nato kommt", betonte Scholz.

Deutschland habe zudem mit Blick auf die Herausforderungen, die sich durch den Krieg in der Ukraine ergeben hätten, vieles "ziemlich gut" hinbekommen. So habe Deutschland sich innerhalb weniger Monate von russischer Energie unabhängig gemacht, und es sei genug Gas und Öl verfügbar. Außerdem stecke die Wirtschaft nicht in einer tiefen Rezession. Scholz bedankte sich zudem bei der Bevölkerung für die große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von mehr als einer Million ukrainischer Flüchtlinge.

Die Entschlossenheit und der Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Verteidigung ihrer Freiheit seien sehr beeindruckend. "Deutschland unterstützt sie dabei - so stark und solange wie nötig", versprach Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)