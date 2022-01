Scholz: Deutschland will G7 zum Kern eines Klima-Clubs machen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, dass Deutschland während seiner G7-Präsidentschaft die führenden sieben Industrienationen der Welt zum Kern eines Klima-Clubs machen will.

"Was wir erreichen wollen ist ein Paradigmenwechsel in der internationalen Klimapolitik. Wir werden nicht länger auf die Langsamsten und die am wenigsten Ehrgeizigen warten. Stattdessen werden wir mit gutem Beispiel vorangehen", sagte Scholz in seiner Rede auf dem digitalen Weltwirtschaftsforum. "Wir werden Klimaschutz von einem Kostenfaktor zu einem Wettbewerbsvorteil machen, indem wir uns auf gemeinsame Mindeststandards einigen."

Dabei würden die drei Motten des Klima-Clubs Ehrgeiz, Mut und Kooperation sein. Man werde ehrgeizig darin sein, dass alle Mitglieder sich dem Ziel verschreiben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken und Klimaneutralität bis spätestens 2050 zu erreichen. Man werde mutig sein, indem die Länder jetzt handelten, um diese Ziele zu erreichen. Dazu gehörten die CO2-Bepreisung und die Verhinderung von Carobon Leakage, mit dem die Verlagerung von Industrieproduktionen in Länder mit weniger scharfen Umweltstandards gemeint ist.

Außerdem setze man auf Kooperation, denn der Klima-Club werde allen Ländern offen stehen und die Regeln der Welthandelsorganisation WTO respektieren.

"Wir wollen kein exklusiver Club sein. Indem wir uns mit Technologietransfer und Klimafinanzierung befassen, hoffen wir, Entwicklungs- und Schwellenländer mit ins Boot zu holen", so Scholz.

Der Klima-Club werde sich auf eine Definition von grünem Wasserstoff verständigen und die Investitionen darin koordinieren. Dabei gebe es Vorteile für alle Seiten. Das Industrieland Deutschland mit dem hohen Energiebedarf werde genauso davon profitieren wie Schwellen- und Entwicklungsländer, die die Hauptproduzenten von grünem Wasserstoff sein dürften. Deutschland werde bei der Energiewende eine wesentliche Rolle spielen, versprach Scholz.

Deutschland hält die G7-Präsidentschaft in diesem Jahr inne. Der Gruppe gehören außerdem noch die Länder Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/err

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 08:56 ET (13:56 GMT)