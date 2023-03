Scholz: Die Energiewende kann und wird uns gelingen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird Deutschland vom Ausbau der erneuerbaren Energien wirtschaftlich profitieren. Notwendig sei ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien und der Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Auf dem Verbandstagung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) lobte er zudem Bürger und Unternehmen für ihren bedachtsamen Umgang mit Energie im vergangen Monaten und betonte den Erfolg der staatlichen Maßnahmen, um Deutschland unabhängiger von russischer Energie zu machen.

"Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien - aus Kostengründen, aus Umweltgründen, aus Sicherheitsgründen und weil sie auf Dauer die bessere Rendite versprechen", sagte Scholz in seiner Rede. "Wir setzen auf sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie. So machen wir unsere Industrie wettbewerbsfähiger und unser Land unabhängiger. Ich bin überzeugt, die Energiewende kann und wird uns auch gelingen."

In den vergangenen Monaten hätten die staatlichen Maßnahmen gewirkt, die die Regierung die Abmilderung der hohen Energiekosten infolge des russischen Angriffskriegs ergriffen hat. Scholz verwies auf die Gas- und Strompreisbremse, den wirtschaftliche Abwehrschirm gegen die Folgen des Angriffskriegs, die Erschließung neuer Importkapazitäten und die Bildung neuer Energiepartnerschaften in Europa, Asien, Afrika oder Amerika.

Zuversicht für den nächsten Winter

Bürger und Unternehmen seien bedachtsam mit ihrem Energieverbrauch vorgegangen. Dies habe dazu beigetragen, dass die Gasspeicher aktuell mit 67,7 Prozent gefüllt seien. Auch seien die Gaspreise zurückgegangen. "Damit sind wir gut durch das vergangene Jahr gekommen und gehen gestärkt in den Frühling. Denn wir haben bewiesen, wir können über uns hinauswachsen. Was wir da gemeinsam geschafft haben, gibt uns Zuversicht für den nächsten Winter und weit darüber hinaus", sagte Scholz.

Nun sei es wichtig, dass beim geplanten Ausbau der Erneuerbaren sowie der Netze und beim Wasserstoff-Hochlauf das neue Deutschlandtempo fortgeführt wird. Im vergangenen Jahr habe man dieses schnelle Tempo beim Aufbau der Flüssiggasterminal an den Tag gelegt. Nun müsse dieses Tempo auch beim Ausbau der Netze fortgesetzt werden.

Scholz appellierte in seiner Rede zudem an die Unternehmen, dass sie in ihre "grüne Zukunft" investieren sollen. Dazu seien weitreichende staatliche Förderungen verfügbar. Nötig seien außerdem einfach zugängiger Ladesysteme für Elektroautos, moderner Messsysteme und Giganetze. Damit würde auch das Land zusammengehalten.

Scholz versprach den Unternehmen mit Blick auf den verbreiteten Fachkräftemangel, dass die Regierung dieses Problem angehe. Neben der Aus- und Weiterbildung sei auch ein Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland nötig, so der Kanzler.

