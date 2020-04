Scholz: Einigung zu EU-Rettungspaket ist wahrscheinlicher geworden

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht eine Lösung im Streit um ein EU-Rettungspaket in der Corona-Krise in greifbarer Nähe. "Es sieht danach aus, dass eine Einigung möglich ist", sagte der Vizekanzler am Donnerstag vor den neuerlichen Verhandlungen der EU-Finanzminister. Die Pause von einem Tag habe "dazu beigetragen, dass alle ihren Willen gesteigert haben, hier zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen". Am Mittwoch und Donnerstag habe es eine Vielzahl bilateraler Gespräche gegeben. "Jetzt ist es aber wichtig, dass wir das endgültig hinbekommen", appellierte Scholz an seine Kollegen. Die Corona-Krise treffe alle Bürger Europas gleichermaßen, deshalb müsse es auch eine gemeinsame und solidarische Antwort geben.

Die Finanzminister der EU-Staaten verhandeln über ein milliardenschweres Rettungspaket für Arbeitnehmer, Firmen und verschuldete Staaten. Diskutiert werden drei Elemente: ein Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank EIB für Unternehmenskredite, ein Kurzarbeiter-Programm zur Sicherung von Jobs und vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM für besonders betroffene Staaten. Streit gibt es über eine gemeinsame Schuldenaufnahme durch sogenannte Corona-Bonds./tam/DP/jha