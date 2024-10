Scholz empfängt Westbalkanstaaten zu Gipfeltreffen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt die Staaten des westlichen Balkans am Montag zum Gipfel des Berlin-Prozesses zum Westbalkan. Das gab der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin bekannt. Es sei der zehnte Gipfel des Berlin-Prozesses, der 2014 als Format für regionale Kooperation auf dem westlichen Balkan sowie zur Unterstützung der EU-Annäherung geschaffen worden sei. Das vergangene Treffen in diesem Format wurde von Albanien in Tirana im Oktober 2023 ausgerichtet - erstmals durch eines der sechs Westbalkan-Länder. Das Gipfeltreffen in diesem Jahr anlässlich des zehnjährigen Jubiläums finde nun wieder im Bundeskanzleramt in Berlin statt.

Büchner zufolge sollen bei zwei Arbeitstreffen und einem Arbeitsmittagessen die Themen "Regionale Kooperation und Gemeinsamer Regionaler Markt" und "Grüne Agenda für den Westlichen Balkan, Konnektivität und Energie" sowie die zukünftige Ausrichtung des Berlin-Prozesses erörtert werden. Zudem wollten die sechs Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien eine Erklärung zu einem Aktionsplan für den Gemeinsamen Regionalen Markt sowie das Mobilitätsabkommen "Access to Study" unterzeichnen. Im Anschluss ist laut Büchner für 14:00 Uhr eine Pressekonferenz von Scholz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2024 07:31 ET (11:31 GMT)