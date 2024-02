Scholz erteilt Truppenentsendung in die Ukraine klare Absage

- von Andreas Rinke und Jan und Lopatka

Berlin/Paris (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Ideen einer Entsendung von Truppen aus Nato- und EU-Staaten in die Ukraine eine klare Absage erteilt.

Es habe auf der Pariser Ukraine-Konferenz am Montag ein einhelliges Meinungsbild gegeben, "dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von Nato-Staaten dorthin geschickt werden", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Freiburg. Er reagierte damit auf Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser hatte nach der Konferenz nicht ausgeschlossen, dass es zu einer Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine kommen könnte. Führende Politiker von SPD, Union und Grünen machten klar, dass eine Entsendung von Bundeswehr-Soldaten nicht infrage komme. Russland wiederum warnte in scharfen Tönen vor einem Konflikt mit der Nato, wenn diese Soldaten in die Ukraine schicke.

Macron hatte mit seiner Bemerkung als Gastgeber einer Ukraine-Unterstützungskonferenz für Aufregung gesorgt. Der französische Präsident wies selbst darauf hin, dass es über die Möglichkeit einer Truppenentsendung keinen Konsens gebe. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hatte gesagt, mehrere Mitglieder der Nato und der EU erwögen die Entsendung von Soldaten in die Ukraine auf bilateraler Basis. Neben Deutschland schlossen dies etwa Polen, Ungarn und Tschechien umgehend aus. Der britische Ministerpräsident Rishi Sunak sagte, es gebe keine Pläne für größere Truppenverlegungen in die Ukraine. Ein EU-Diplomat bedauerte, dass durch die von Macron angestoßene Debatte der gewünschte Eindruck einer westlichen Geschlossenheit verloren gehe.

Genau diese Einheit habe es in Paris auf der Konferenz aber eigentlich gegeben, betonte Scholz. Endlich gebe es etwa die Bereitschaft, außerhalb Europas mit EU-Geld Munition für die Ukraine einzukaufen, betonte er. Frankreich hatte dies bisher abgelehnt. Die Ukraine benötigt derzeit nach eigenen Angaben vor allem Munition und Luftabwehrkapazitäten. Die tschechische Regierung hat angekündigt, sich zusammen mit 15 anderen Staaten um Munitionseinkäufe für die Ukraine zu bemühen.

SCHARFE WARNUNG AUS MOSKAU

Der Kreml warnte am Dienstag, dass ein Konflikt zwischen Russland und dem US-geführten Nato-Militärbündnis unvermeidlich wäre, wenn europäische Nato-Mitglieder Truppen in die Ukraine entsenden würden. "Allein die Tatsache, dass die Möglichkeit der Entsendung bestimmter Kontingente aus Nato-Ländern in die Ukraine diskutiert wird, ist ein sehr wichtiges neues Element", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. "In diesem Fall müssten wir nicht über die Wahrscheinlichkeit, sondern über die Unvermeidlichkeit (eines direkten Konflikts) sprechen." Der Westen solle sich fragen, ob ein solches Szenario im Interesse seiner Länder sei.

Die Ukraine begrüßte die von Macron angestoßene Debatte. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak erklärte, Macrons Äußerungen zeigten ein Bewusstsein für "die Risiken, die Europa durch ein militaristisches, aggressives Russland drohen". Der Beginn einer Debatte über die Möglichkeit einer direkten Unterstützung der Ukraine durch Streitkräfte solle "als Wunsch angesehen werden, die richtigen Akzente zu setzen, die Risiken deutlicher hervorzuheben". Wichtig sei derzeit, die Lieferung von Militärausrüstung an die Ukraine zu beschleunigen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schloss mit dem Hinweis auf eine drohende Eskalation aus, dass der Bundestag seine Zustimmung zu einem Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine geben würde. "Wir werden mit Sicherheit keine deutschen Soldaten in den Krieg gegen Russland schicken", sagte er und kritisierte Macron. "Staatskunst besteht nicht in markigen Worten, sondern zeigt sich in konkreter Unterstützung und gleichzeitig in der Fähigkeit, auch die Eskalationsrisiken, die jedem Krieg innewohnen, zu bedenken." Grünen-Co-Chef Omid Nouripour sagte, das Thema werde nicht ernsthaft diskutiert. "Mit seinem Vorstoß für Bodentruppen hat Macron möglicherweise für Frankreich eine Option angedeutet. Die Entsendung von deutschen Bodentruppen steht für uns überhaupt nicht zur Debatte", sagte Johann Wadephul, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Ich halte diese Debatte wirklich für absoluten Quatsch", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne). Die Ukraine habe darum nicht gebeten, sondern brauche ganz andere Hilfe.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erneuerte ihre Kritik an Kanzler Scholz. "Deutschland muss diese Einschätzung definitiv nicht teilen", sagte sie der Funke-Mediengruppe zu den Äußerungen des französischen Präsidenten. "Aber auffällig ist schon: Macron gibt den Antreiber, der Bundeskanzler den Bremser." Auch Unions-Fraktionsvize Wadephul warf Scholz eine zögerliche Haltung vor.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil stellte sich unterdessen hinter die Entscheidung des Kanzlers, der Ukraine keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. "Das hat meine volle Unterstützung und meine volle Solidarität", betonte Klingbeil bei ntv. Auch er verwies auf die Gefahr einer Eskalation. Ausschlaggebend sei das Risiko, dass Deutschland mit der Lieferung möglicherweise in den Krieg gegen Russland hineingezogen werden könnte.

