Scholz erwartet keine Minuszinsen für Kleinsparer

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht nicht davon aus, dass die Banken in Deutschland Negativzinsen an die Kleinsparer weitergeben werden. Er habe den Banken in dieser Hinsicht "eine sehr klare Ansage" gemacht, sagte Scholz der Bild-Zeitung nach Gesprächen mit mehreren Bankchefs. "Ich habe den Bankvorständen sehr klar gesagt, dass ich glaube, dass es ein ziemlich schlechter Einfall wäre, jetzt für die Millionen Sparerinnen und Sparer mit Negativzinsen zu arbeiten und ich glaube, das wird auch nicht passieren", erklärte der SPD-Politiker.

"Ich glaube, dass alle das gut verstanden haben", sagte Scholz. Ein Verbot für die Weitergabe von Negativzinsen dürfte nach den Angaben erst einmal vom Tisch sein. "Wir haben uns das angeguckt, aber die erste Auskunft ist, dass das rechtlich gegenwärtig gar nicht möglich ist für die allermeisten Banken, weil die Verträge, die sie geschlossen haben, das nicht zulassen", erklärte Scholz. Man schaue sich die Entwicklung aber weiter an. "Wenn mein sehr ernster Appell wirkt, was ich annehme, dann wird das auch nicht unser Problem werden und ich hoffe auch, dass es nicht so wird", erklärte der Finanzminister.

