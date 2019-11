Scholz: Fortsetzung der großen Koalition nur mit Merkel als Kanzlerin

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt die Fortsetzung einer großen Koalition unter einer anderen Führung als der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab. Das sagte Scholz, der SPD-Chef werden will, in einem Interview mit dem Spiegel. "Wir haben eine Koalition abgeschlossen. Diesen Vertrag hat Frau Merkel unterschrieben, und wir haben vereinbart, dass wir Frau Merkel zur Kanzlerin wählen, und nicht irgendjemand anderes", sagte Scholz in einem vom Spiegel moderierten Streitgespräch der zwei verbliebenen Teams im Rennen um den SPD-Vorsitz. "Und deshalb ist jedem klar, dass diese Vereinbarung jetzt nicht einfach auf eine andere Person übertragen werden kann."

Diese Position wird auch von der SPD-Fraktion geteilt, erklärte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider am Mittwoch. Merkel habe vor der Bundestagswahl versprochen, für eine volle Legislaturperiode anzutreten und dies sei die Voraussetzung für den Koalitionsvertrag gewesen.

Merkel hat in den vergangen Monaten wiederholt betont, dass sie ihr Amt bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Jahr 2021 ausüben wolle. Allerdings ist sie vor einem Jahr von ihrem Amt als CDU-Parteivorsitzende zurückgetreten und Annegret Kramp-Karrenbauer ist ihr in diesem Amt nachgefolgt.

Innerhalb der Unionsfraktion ist in den vergangenen Wochen vereinzelt Kritik an der Arbeit der Bundeskanzlerin und der CDU-Vorsitzenden laut geworden. Der einflussreiche CDU-Politiker Friedrich Merz, der Kramp-Karrenbauer bei der Wahl um den CDU-Parteivorsitz unterlegen war, hat die Arbeit der Regierung jüngst als "grottenschlecht" bezeichnet und Merkel mangelnde Führung vorgeworfen. Auch gibt es in der Union angesichts schlechter Wahl- und Umfrageergebnisse Kritik an Kramp-Karrenbauer.

