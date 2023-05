Scholz: G7-Staaten wollen keine Abkopplung von China

BERLIN (Dow Jones)--Die Gruppe sieben führender Volkswirtschaften und Demokratien (G7) will laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine Abkopplung von China. Nötig sei hingegen, dass sich alle Staaten an die internationalen Regeln halten, wie Scholz am Rande des G7-Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs im japanischen Hiroshima sagte. Die G7-Staaten seien sich zudem darin einig, dass man der Ukraine weiterhin humanitär, finanziell und militärisch helfen werde, um den russischen Angriffskrieg abzuwehren. Man werde daher die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland präzisieren, um Umgehungstatbestände zu unterbinden und Moskau zum Einlenken zu bewegen. Scholz rief Russland zudem erneut zur Beendigung des Angriffskriegs auf.

"Wir haben hier noch einmal versichert, dass wir der Ukraine die notwendige Unterstützung geben werden, solange wie das erforderlich ist", sagte Scholz. Die G7-Staaten hätten hier einen breiten Konsens gefunden. Er betonte zudem, dass ein fairer Frieden nur möglich sei, "wenn Russland einsieht, dass es diesen Krieg beenden muss und Truppen zurückziehen muss".

Auf die Frage, ob Frankreich seinen Widerstand gegen Sanktionen auf zivile Atomgüter aus Russland aufgegeben habe, antwortet Scholz ausweichend. Das europäische Sanktionspaket werde noch gesondert innerhalb der Europäischen Union verhandelt. "Und auch da geht es im wesentlich darum, ganz konkrete Präzisierungen vorzunehmen, die Umgehungsgeschäfte auch schwieriger machen. Das wird im Mittelpunkt der Beratungen dort stehen", so Scholz.

Niemand will China vom Welthandel ausklammern

Ein weiteres Thema auf dem Gipfel ist der Umgang mit China. Hier betonte Scholz, dass es nicht um ein Loslösen der westlichen Staaten von China gehe. Gleichwohl müsse sich China an internationale Regeln halten.

"Niemand redet dem Decoupling das Wort, also dass man China aus dem Welthandel ausklammert. Das wird von niemandem verfolgt. Alle sind der Meinung, dass China eine gute Entwicklung nehmen können soll, was den ökonomischen Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger anbetrifft", betonte Scholz. Besonders die USA haben in den vergangenen Monaten einen deutlich schärferen Kurs gegen China gefordert, als etwa Deutschland und auch Frankreich.

Scholz erklärte in diesem Zusammenhang, dass alle Staaten sich verpflichten müssten, die internationalen Regeln zu beachten und eine Politik zu verfolgen, damit Sicherheit für alle besteht.

Im Einzelfall, wenn es um ganz konkrete sicherheitspolitische Fragen gehe, bestünde die Möglichkeit, genau hinzuschauen, so Scholz mit Blick auf die angespannte Situation im pazifischen Raum. Er führte nicht weiter aus, welche Möglichkeiten es dann gegenüber China geben könnte.

G7 will menschengemachten Klimawandel aufhalten

Zu den weiteren Themen auf dem Gipfeltreffen zählten laut Scholz der menschengemachte Klimawandel und das Erreichen der Klimaziele. Der unter Deutschlands G7-Vorsitz auf den Weg gebrachte globale Klimaclub sei "jetzt breit unterstützt" und werde auch für die künftige Politik eine große Rolle spielen, so Scholz.

Außerdem hätten die G7-Chefs sich mit Fragen der globalen Entwicklung und der Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz beschäftigt. Es gehe auch darum, "in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen dafür zu sorgen, dass keine einseitigen Abhängigkeiten bestehen und dort, wo sie heute noch da sind, abgebaut werden", so Scholz.

Ein wichtiger Teil davon sei auch die Zusammenarbeit mit vielen Ländern im Süden Amerikas, in Afrika und Asien, die Rohstoffe hätten. Diese müssten mehr davon profitieren, dass diese Rohstoffe bei ihnen geborgen werden, so Scholz. Sie müssten dort dann auch in der ersten Stufe bearbeitet werden können und nicht, wie das heute oft der Fall sei, "einfach nur mitgenommen" und anderswo weiterverarbeitet werden. "Das ist ein Beitrag zu einer besseren globalen Entwicklung", sagte Scholz.

Zur G7 gehören neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

