Scholz: Gaspreise im Augenblick viel höher als gerechtfertigt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den inzwischen hohen Gasspeicherstand in Deutschland unterstrichen und die Absicht bekräftigt, zu einer Senkung der derzeit zu hohen Gaspreise zu kommen. "Das Wichtigste ist, dass wir alles dafür tun, dass die Preise sinken, und dazu haben wir auch Möglichkeiten", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit EU-Ratspräsident Charles Michel. "Auch das ist vielleicht für die Märkte die Botschaft: Die Preise sind im Augenblick viel höher, als sie gerechtfertigt sind."

Scholz betonte, die Speicher seien gefüllt worden, als dazu die Zeit bestanden habe. "Aber jetzt können wir auch sagen, wir werden die Speicher auch leeren, insbesondere im Winter, und sind deshalb bereit, dafür zu sorgen, dass der Markt sich auch entspannen kann." Dies habe ja sofort dazu geführt, dass die Preise gesunken seien, "auch, weil klar ist, dass nicht mehr zu jedem Preis von allen Möglichen gekauft wird".

Auf konkrete Mechanismen zur Senkung des Gaspreises wollte sich der Kanzler aber nicht festlegen. "Wir sollten nicht den letzten Schritt vor dem ersten machen", betonte er. "Wir sind noch gar nicht soweit. Wir diskutieren, was geeignete Maßstäbe sind." In Deutschland werde dazu eine hochrangige Expertengruppe eingesetzt. Scholz verwies auf Gaslieferungen aus Norwegen und den USA. "Das ist ja etwas, das sich außerhalb der Jurisdiktion der Europäischen Union befindet." Diesen Aspekt habe noch nicht jeder bedacht, der Vorschläge mache. Die Lösungen seien nicht so auf der Hand liegend, wie sie manchen erschienen. "Wir brauchen da wirklich harte Arbeit", betonte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2022 10:53 ET (14:53 GMT)