Scholz gegen atomare Bewaffung Deutschlands

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen eine Debatte über die atomare Bewaffnung Deutschlands oder der EU ausgesprochen.

"Ich weiß nicht, was diese Diskussion heute soll", sagte Scholz in einem am Mittwoch veröffentlichten "Zeit"-Interview. "Deshalb hat meine Regierung entschieden, die nukleare Teilhabe mit den USA in der Nato fortzusetzen. Das halte ich für den realistischeren Weg." Dabei sollen deutsche Kampfjets im Kriegsfall US-Atombomben ins Ziel fliegen. Zuvor hatte Ex-Außenminister Joschka Fischer gesagt, die EU müsse über eigene Atomwaffen nachdenken. Hintergrund ist auch die Sorge über eine Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt. Trump hatte in seiner ersten Amtszeit Zweifel gesät, dass die USA an ihrem Nato-Engagement festhalten. In Westeuropa verfügen Frankreich und Großbritannien über Atomwaffen.

