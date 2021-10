Scholz: Gemeinsame G20-Gespräche mit Merkel sind Signal der Kontinuität

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht es als Signal der Kontinuität an die anderen führenden Industrieländer, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei dem G20-Gipfel in Rom gemeinsam mit ihm Gespräche mit den internationalen Kollegen führt.

"Viele Länder auf der Welt gucken darauf, was in Deutschland geschieht. Sie wollen,...dass man sich auf Deutschland verlassen kann in der EU, in der Nato, in der internationalen Zusammenarbeit, wie bei G7 und G20", erklärte Scholz am Rande des Gipfels. "Deshalb ist es ein gutes Kontinuitätssignal, dass die Kanzlerin und ich gemeinsam mit den anderen Ländern sprechen können und sicherstellen können, dass alle sich auch weiter auf Deutschland verlassen und seine Rolle als ein Land, das dazu beiträgt, dass die Welt miteinander kooperiert."

Die SPD hat die Bundestagswahl gewonnen und führt aktuell Gespräche mit den Grünen und der FDP über die Bildung einer Ampelkoalition.

Corona und Klimawandel bei G20 im Vordergrund

Als zentrales Thema auf dem Treffen der G20 Staats- und Regierungschefs sieht Scholz den Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Verfügbarkeit der Impfstoffe gegen das Coronavirus. Hier müssten sich die Länder auf mehr Mittel für die Bereitstellung der Impfstoffe einigen. Auch stehe der Klimawandel im Mittelpunkt der Gespräche.

"Alle Länder verstehen, dass wir etwas tun müssen und dass sie etwas tun müssen. Nun ist es notwendig, dass wir die unterschiedlichen nationalen Strategien kombinieren, damit wir zu einer gemeinsamen Strategie kommen", sagte Scholz in englischer Sprache zu Journalisten.

"Der Klimawandel ist eine echte Bedrohung für künftige Generationen und die Lebensqualität auf unserem Planeten - und sogar für die Wirtschaft und die sozialen Verhältnisse. Daher ist es notwendig, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben und kooperieren." Hier seien Fortschritte zu erkennen, so Scholz.

