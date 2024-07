Scholz gibt am Mittwoch Sommerpressekonferenz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Mittwoch dieser Woche in Berlin seine traditionelle Sommerpressekonferenz geben. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Dadurch entfällt nach ihren Angaben die ursprünglich für den Tag geplante Regierungspressekonferenz.

July 22, 2024 05:42 ET (09:42 GMT)