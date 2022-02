Scholz hält Erhöhung der Verteidigungsausgaben für sinnvoll

Berlin (Reuters) - Kanzler Olaf Scholz hält die von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geforderte Erhöhung des Wehretat für sinnvoll.

"In seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister ist der Wehretat deutlich gestiegen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. "Er hat sich immer überzeugt davon gezeigt, dass das auch weiter geht so." Lambrecht hatte am Sonntag mit Blick auf die Spannungen mit Russland und neue Anforderungen an die Bundeswehr eine höhere Finanzierung verlangt. "Wenn ich bereit bin, mich zu engagieren..., muss ich dafür sorgen, dass Ressourcen zur Verfügung stehen", hatte die SPD-Politikerin etwa auf die Aufstockung des Bundeswehr-Truppenkontingents in Litauen sowie den größeren Beitrag zur Luftraumüberwachung in Südosteuropa verwiesen. Sie stoße als Verteidigungsministerin an ihre Grenzen und hoffe auf Rückendeckung des Kanzlers bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen.