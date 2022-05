Scholz hält Fernsehansprache am 8. Mai

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntag aus Anlass des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai eine Fernsehansprache halten. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Die Ansprache werde am Abend ausgestrahlt. Scholz sei angesichts des Kriegs in der Ukraine "natürlich sehr bewusst, dass das ein sehr besonderer 8. Mai ist in diesem Jahr". Aus diesem Grund plane Scholz diese Ansprache. Zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, befänden sich im Krieg, betonte Hoffmann.

