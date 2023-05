Scholz hält Rede im Europäischen Parlament

BERLIN (Dow Jones)--Am Europatag, dem 9. Mai, wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Rede im Europäischen Parlament in Straßburg halten. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Die Rede findet nach seinen Angaben gegen 10.45 Uhr statt. Sie erfolge auf Einladung der Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, im Rahmen der Reihe "This is Europe". Anknüpfend an seine Prager Rede werde der Bundeskanzler "seine Sicht auf die aktuelle Lage und die Zukunft der Europäischen Union vorstellen". Im Anschluss werde eine Debatte mit den Europaabgeordneten stattfinden.

