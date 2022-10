Scholz: Hohe Energiepreise nicht gerechtfertigt, müssen noch sinken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die hohen Energiepreise sind nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) viel zu hoch und müssen gesenkt werden. Nach einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Mark Rutte betonte Scholz, dass man hier international gemeinsam vorgehen müsse. Es gehe darum, die Spekulation gerade auf den Gasmärkten herauszunehmen. Auch Rutte hält niedrigere Energiepreise für notwendig, warnte aber ähnlich wie zuvor Deutschland vor den Risiken eines Gaspreisdeckels innerhalb der Europäischen Union (EU). Man brauche eine effektive Lösung, um bei einer Senkung der Gaspreise die Umleitung von Gasströmen in andere Regionen zu verhindern.

Scholz erklärte nach der Sitzung des deutsch-niederländischen Klimakabinetts, dass man die Energiesicherheit gewährleisten und den Klimawandel aufhalten müsse. Aktuell gehe es aber auch um die Bezahlbarkeit von Strom und Energie.

"In der Tat ist es notwendig, dass die Preise für Strom und Gas wieder runter gehen. Wir werden uns alle dafür einsetzen, dass wir international gemeinsam dazu beitragen, dass die etwas absurd gestiegenen Preise wieder sinken", sagte Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Rutte. Zwar gingen die Gaspreise gegenwärtig runter. Aber dies sei noch nicht ausreichend. "Sie sind zu hoch, das ist nicht gerechtfertigt, wenn man das Verhältnis von Angebot und Nachfrage anschaut. Da gehen noch erheblich Senkungen und die wollen wir auch gemeinsam durchsetzen", so Scholz.

Deutschland will eine Strompreisebremse und auch eine Gaspreisbremse einführen. Bei dieser Bremse soll bis zu einem bestimmten Grundverbrauch ein fester Preis gesetzt werden, und nicht wie beim Deckel für den gesamten Verbrauch. Für den zusätzlichen Verbrauch sollen in Deutschland dann die auf dem Markt gängigen deutlich höheren Preise gezahlt werden.

Am Freitag wollen sich die EU Staats- und Regierungschefs in Prag auch zu dem Thema beraten. Einige Mitgliedsstaaten sind für die Einführungen eines EU-weiten Gaspreisdeckels. Deutschland und andere Länder wie etwa Österreich haben hier aber Bedenken, weil die Gas-Förderländer bei einem festgelegten maximalen Gaspreis ihre Lieferungen dann in andere Regionen wie Asien umleiten könnten.

Rutte: Gas muss weiter kommen

Auch Rutte hat Vorbehalte zum Gaspreisdeckel. Bei den Preissenkungen gehe es nicht um Ideologie, sondern um das, was funktioniere. Sollte das Gas umgeleitet werden, "dann gibt es ein Problem", warnte der Niederländer mit Blick auf den Gaspreisdeckel. Man müsse vernünftig vorgehen. "Das sind die Gespräche, die wir haben", so Rutte zu den anstehenden Beratungen während des Europäischen Rats am Freitag in Prag.

"Wir haben da große Sorgen, dass dann die Gaslieferung dann nicht mehr stimmt" sagte Rutte laut der Übersetzung durch das Bundespresseamt. "Aber natürlich möchte man, dass der Preis runterkommt...aber das Gas muss weiter kommen." Hier müsse am Ende das Ergebnis stimmen.

Scholz verweist auf EU-Wiederaufbaufonds

Auf die Frage nach einer gemeinsamen Schuldenaufnahme auf EU-Ebene zur Finanzierung der Energiehilfsprogramme verwies Scholz auf den Europäischen Wiederaufbaufonds aus der Zeit der Corona-Pandemie. Dieser habe hohe Wirkung entfaltet und sei noch nicht komplett aufgebraucht.

"Da haben wir ein riesiges Programm von zusammen 750 Milliarden Euro, von dem das allermeiste Geld überhaupt noch nicht in Anspruch genommen worden ist, aber gerade jetzt besonders wirksam sein kann", sagte Scholz. Dies müsse man in den Diskussionen im Blick haben.

(Mitarbeit: Andreas Kißler)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2022 09:35 ET (13:35 GMT)