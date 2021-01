Scholz: Impfung ist der einzige Weg aus der Corona-Krise

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler Olaf Scholz sieht im Impfstoff den einzigen Weg aus der Corona-Pandemie. Die Politik könne mit verschiedenen Maßnahmen dazu beitragen, dass "sich das Virus nicht zu schnell verbreitet", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF. Vordringliche Aufgabe der Bundesregierung sei es dafür zu sorgen, dass "genügend Impfstoff rechtzeitig zur Verfügung steht". Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz sieht im Impfen den schnellsten und besten Weg aus der Krise.

Man dürfe nicht den Eindruck erwecken, "als ob mit der einen Maßnahme in drei Wochen alle Probleme gelöst sind". Seriös könne man nur sagen, dass diese Maßnahmen helfen sollen, "aber wie es genau wirken wird, das können wir nicht genau sagen", sagte der Vizekanzler am Abend in der ZDF-Sendung Berlin direkt.

Außer der Impfung gebe es derzeit "keine Möglichkeit sicherzustellen, dass wir das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen", sagte er. Der einzige Ausweg aus der Corona-Krise sei deshalb der Impfstoff. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind mittlerweile etwa eine halbe Million Menschen in Deutschland geimpft.

Im neuen Kabinettsausschuss der Bundesregierung unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel solle nun geklärt werden, ob es die Möglichkeit gibt, Produktionskapazitäten für die Corona-Impfstoffe weiter auszubauen, so der Vizekanzler.

Merz will beim Impfen mit gutem Beispiel vorangehen

Der frühere Unionsfraktionschef und Kandidat für den CDU-Vorsitz Merz signalisierte in der Bild Zeitung Unterstützung für den Kurs der Bundesregierung. "Was die europäische Zulassung und Verteilung von Impfstoff betrifft, kann sich die Bundesregierung im Falle meiner Wahl auf meine volle Unterstützung verlassen", sagte Merz, der sich am Wochenende auf einem digitalen Parteitag der CDU zur Wahl stellt.

Er selbst würde sich impfen lassen, so Merz: "Ich würde auf jeden Fall mit gutem Vorbild voran gehen. Wir brauchen keine Impfpflicht, aber wir sollten alle dafür werben, sich impfen zu lassen. Impfschutz ist der beste und schnellste Weg, um aus dieser Krise herauszukommen", so Merz. Der CDU-Politiker hatte sich bereits im Frühjahr mit dem Corona-Virus infiziert und verfügt nach eigenen Angaben über Antikörper.

