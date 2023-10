Scholz: Israel hat Recht auf Selbstverteidigung - Flächenbrand verhindern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die USA, Deutschland, Frankreich und Italien sind sich laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darin einig, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung gegen den Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat. Außerdem müsse ein regionaler Flächenbrand verhindert werden. Die Führer der vier Länder hatten am Vorabend in einem Telefonat die aktuelle Lage und weitere Schritte besprochen. Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärten auf einer Pressekonferenz in Hamburg zudem, dass man die humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung nicht aussetzen wolle, da es hier um Unterstützung mit Wasser , Nahrung, Gesundheit und Bildung gehe. Allerdings werde man die Zahlungen erneut überprüfen, um ein Abfließen von Geldern in eine mögliche Unterstützung der terroristischen Struktur ausschließen zu können.

"Wir stehen gemeinsam an der Seite Israels. Wir waren uns auch einig, dass Israel das Recht hat, sich gegen diese menschenverachtende Angriffe zu verteidigen. Und zugleich geht es natürlich auch darum, eine weitere regionale Eskalation zu vermeiden. Dazu stehen wir im intensiven Kontakt mit den Staaten der Region", sagte Scholz in Hamburg zum Abschluss der zweitägigen gemeinsamen Klausur der beiden deutschen und französischen Kabinette in Hamburg.

Macron verurteilte auf der gemeinsamen Pressekonferenz die Verschleppung von Menschen aus Israel in den Gazastreifen. Die Hamas hat am Montag mit der Hinrichtung der Geiseln gedroht für den Fall, dass Israel den Gazastreifen ohne vorherige Warnung angreifen sollte. "Die Erpressung durch Hamas ist absolut inakzeptabel", sagte Macron.

Er betonte zudem, man unterstütze die Verteidigungsmaßnahmen Israels. Er hoffe, dass es in den nächsten Tagen möglich sein werde, die Geiseln zu befreien und die Situation zu klären.

"Unser Wunsch ist es, dass wir alle gemeinsam an einem dauerhaften Frieden für die Region arbeiten können. Das bedeutet natürlich, es braucht politische Antworten", sagte Macron laut der Übersetzung des Bundespresseamtes.

Mit Blick auf Berichte, dass der Iran am Angriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen sein könnte, sagte Macron, es gebe inakzeptable Äußerung zu dem Angriff aus dem Iran. "Es ist möglich und wahrscheinlich, dass es hier Hilfen gegeben hat für die Hamas. Aber ich möchte hier wirklich vorsichtig sein, bevor wir unsere Informationen wirklich alle stabilisiert und konsolidiert haben", so Macron.

Die Hamas hatte am Samstag tausende Raketen auf Israel gefeuert und hunderte Kämpfer in israelisches Gebiet geschickt. Israel hat mit Gegenangriffen reagiert. Auf beiden Seiten sind in den vergangenen Tagen hunderte Menschen getötet worden.

