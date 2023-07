Scholz: Kein Nato-Betritt der Ukraine während des Kriegs

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass die Ukraine nicht der Nato beitreten kann, solange sich das Land im Krieg mit Russland befindet. Scholz machte zudem klar, dass er sich auf eine lange Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland eingestellt hat, da unklar sei, ob der Konflikt womöglich noch mehrere Jahre andauere.

Mit Blick auf den Gipfel der Nato-Staaten kommende Woche im litauischen Vilnius sagte Scholz, dass das transatlantische Verteidigungsbündnis seine Zusammenarbeit mit der Ukraine vertiefen wolle und man über einen gemeinsamen Rat spreche.

"Aber klar ist auch: Während eines Krieges kann niemand Mitglied eines Verteidigungsbündnisses werden. Zu den Kriterien der Nato-Mitgliedschaft gehört ja auch, keine offenen Grenzkonflikte", sagte Scholz in Berlin. Das Wichtigste sei nun die große praktische Unterstützung für die Ukraine und die Lieferung von Waffen.

Deutschland und seine Partnerstaaten hätten mit der Lieferung von militärischen Gütern die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Ukraine die aktuelle Offensive im Osten des Landes führen könne. Man werde die Ukraine auch lange unterstützen, wenn der Krieg lange dauern sollte.

"Das ist auch mein Anruf an alle: dass sie … in der Lage sind, das auch noch ein, zwei, drei und wenn es sein muss mehr Jahre zu tun, weil wir nicht wissen, wie lange der militärische Konflikt anhalten wird", so Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2023 13:08 ET (17:08 GMT)