Scholz lädt zu G7-Gipfel zur Ukraine in Brüssel ein

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die übrigen Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer (G7) für Donnerstag zu einem Gipfeltreffen in Brüssel eingeladen. Das gab die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Das Treffen im Rahmen des deutschen G7-Vorsitzes sei "eingebettet" in Gipfeltreffen von Nato und Europäischer Union (EU) in Brüssel. Vorgesehen sei ein Austausch zu aktuellen Themen, "insbesondere zur Lage in der Ukraine".

Scholz wird in Brüssel zunächst am Nato-Sondergipfel teilnehmen. Dessen Hauptthema werde "der russische Angriff auf die Ukraine und dessen Folgen für die Allianz sein", erklärte die Vize-Regierungssprecherin. Aber auch weitere Maßnahmen der Nato zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses würden eine Rolle spielen. Auch beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag soll der Ukraine-Krieg das Hauptthema sein.

