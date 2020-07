Scholz lädt EU-Kollegen zu persönlichem Treffen ein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am 11. und 12. September in Berlin mit seinen EU-Amtskollegen zu einem informellen Treffen zusammenkommen. Das erklärte ein Ministeriumssprecher und bestätigte damit einen Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Das Treffen -finde im Hotel Intercontinental statt, wo die Abstands- und Hygiene-regeln gewährleistet seien. Den EU-Partnern sei schon ein Terminhinweis, aber noch keine offizielle Einladung zugegangen. Es ist das erste persönliche Finanzministertreffen seit Ausbruch der Corona-Krise.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2020 08:17 ET (12:17 GMT)