Scholz: Lambrecht und Lauterbach leisten großartige Arbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich klar hinter seine in der Kritik stehenden Kabinettsmitglieder Christine Lambrecht und Karl Lauterbach (alle SPD) gestellt. Auf die Frage in einem rbb-Interview, ob er weiter volles Vertrauen zu seiner Verteidigungsministerin und seinem Gesundheitsminister habe, sagte Scholz am Mittwoch: "Klar. Und die leisten auch jeden Tag ganz, ganz großartige Arbeit."

Die Verteidigungsministerin stehe vor der großen Aufgabe, die Bundeswehr neu aufzustellen, nachdem sie jahrzehntelang schlecht ausgestattet worden sei, sagte der Kanzler. Der Gesundheitsminister sei ein "ganz, ganz anerkannter Experte in vielen Fragen". Er engagiere sich aber auch sehr dafür, dass Deutschland durch so eine schwere Zeit wie die Corona-Pandemie komme.

Lambrecht steht wegen ihres Wirkens im Zuge des Ukraine-Kriegs in der Kritik. Lauterbach ruderte jüngst bei der zuvor verkündeten Umstellung der Isolation von Corona-Infizierten auf Freiwilligkeit zurück./sk/DP/men