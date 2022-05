Scholz: Länder des westlichen Balkan müssen künftig zur EU gehören

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach Gesprächen mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti hinter einen EU-Beitritt des Kosovo gestellt. "Der westliche Balkan gehört zu Europa, alle seine Länder müssen künftig auch zur Europäischen Union gehören", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit Kurti in Berlin. "Dazu zählt natürlich Kosovo, dessen internationale Anerkennung Deutschland tatsächlich nach Kräften unterstützt hat und weiter fördert."

Er wolle "unbedingt" dazu beitragen, dass möglichst bald ein Beitritt möglich sei, unverzichtbar sei dazu aber eine Vereinbarung zwischen Serbien und dem Kosovo, sagte Scholz, der im Anschluss auch den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic im Kanzleramt treffen wollte. "Gerade in Zeiten wie diesen, in denen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein brutaler Krieg geführt wird, ist es von zentraler Bedeutung, dass beide Länder ihren Konflikt schrittweise lösen", betonte der Kanzler. Scholz kündigte an, er wolle bald Pristina im Rahmen einer Balkanreise besuchen. Zudem sollten die Westbalkanländer für die zweite Jahreshälfte nach Berlin eingeladen werden, um Gespräche im Rahmen des "Berliner Prozesses" zur regionalen Zusammenarbeit zu führen.

