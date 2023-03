Scholz lobt Fortschritte bei territorialem Führungskommando

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Besuch beim territorialen Führungskommando der Bundeswehr die schnellen Fortschritte bei der Bündelung der Kompetenzen von Landes- und Bündnisverteidigung im Inland gelobt. Das Führungskommando wurde im vergangenen Sommer neu aufgestellt, um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zu verbessern. Die bereits erzielte bessere Koordinierung ist laut Scholz ein "guter Fortschritt", von der Deutschland in vieler Hinsicht profitiere.

"Wenn man das Tempo besichtigt, dann gewinnt man den Eindruck, das wird was und wir werden unsere Aufgaben auch tatsächlich erfüllen", sagte Scholz nach seinem Besuch in Berlin. Er habe den Eindruck, dass alle innerlich motiviert seien und jetzt mit "größerem Tempo, als das vielleicht früher mal der Fall war", Dinge voranbringen, die auch wirklich schnell realisiert werden müssten.

Denn man habe jüngst gelernt, dass Deutschland nicht nur irgendwo in der Welt mit seinen Fähigkeiten helfe, sondern dass man die Bündnis- und Landesverteidigung so organisieren müsse, dass man gegen Bedrohungen gewappnet sei und es überhaupt nicht zu Bedrohungen komme, weil alle wüssten, was Deutschland könne.

Das territoriale Führungskommando wurde laut Bundesverteidigungsministerium aufgestellt, nachdem der russische Überfall auf die Ukraine den Streitkräften vor Augen geführt habe, dass die Bundeswehr noch einsatzbereiter gemacht werden müsste.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2023 06:45 ET (11:45 GMT)