Scholz, Macron und Tusk treffen sich Freitag in Berlin

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk kommen am Freitag in Berlin zu einem Gipfeltreffen im Rahmen des "Weimarer Dreiecks" zusammen, um über Fragen der weiteren Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland zu sprechen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit kündigte den Termin bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Vor dem Gespräch ist nach seinen Angaben eine Pressebegegnung vorgesehen.

Zuvor hatte bereits Tusk das Treffen angekündigt. "Es gibt einen Sondergipfel des Weimarer Dreiecks", hatte er dem Sender TVP Info gesagt. Dabei werde es um die Situation in der Ukraine gehen. Paris, Berlin und Warschau hätten "die Aufgabe und die Macht, ganz Europa zu mobilisieren", um die Ukraine mit neuen Hilfen zu versorgen. Zwischen Berlin und Paris hatte es zuletzt offen Meinungsverschiedenheiten bei der Ukraine-Politik gegeben. Einer der Streitpunkte ist die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine, die Scholz weiterhin ausschließt.

(mit Material von AFP)

March 13, 2024 09:37 ET (13:37 GMT)