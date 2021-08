Scholz: Möglichst viele Menschen von Corona-Impfung überzeugen

ECKERNFÖRDE (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hofft, dass es gelingt, noch viele Menschen von der Notwendigkeit einer Corona-Schutzimpfung zu überzeugen. "Unsere Nachbarn, unsere Freunde, Familienangehörige, Kollegen im Betrieb, den Stammtisch", nannte er am Sonntag in Eckernförde während seiner Wahlkampf-Tour als Beispiele. Die vielen Millionen Menschen, die sich bereits impfen ließen, seien ein Beweis, dass das ordentlich laufe. "Keiner von uns ist zum Alien geworden und wir sind jetzt einfach sicherer", sagte Scholz.

Um eine Situation wie im vergangenen Herbst und Winter zu vermeiden, müssten weiter Masken getragen werden, etwa in Bus und Bahn, sagte Scholz. Wenn die Menschen wieder stärker in die Innenräume gingen, zum Beispiel in Restaurants, dann müsse man sagen, dass nur diejenigen rein können, die geimpft, getestet oder genesen sind. Ungeimpfte müssten ihre Tests dann selbst bezahlen. Scholz nannte Oktober als möglichen Zeitpunkt dafür. "Denn man hätte sich ja längst impfen lassen können. Dass versteht Jeder und Jede."/moe/DP/jha