Scholz Montag zu Antrittsbesuch bei Erdogan

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Montag zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Scholz werde in Ankara mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen zusammentreffen. Im Anschluss an die Unterredung sei eine gemeinsame Pressekonferenz geplant, erklärte Büchner.

March 11, 2022 05:53 ET (10:53 GMT)