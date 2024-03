Scholz: Müssen mehr für Verteidigung und Zusammenarbeit der Nato tun

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland muss nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Verteidigungsfähigkeit und Zusammenarbeit mit den westlichen Bündnispartnern stärken, um gegen mögliche Angriffe besser gewappnet zu sein. Scholz bekräftigte nach seinem Besuch des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK) in Calw seine frühere Aussage, dass ohne Sicherheit alles nichts sei.

"Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir für unsere Landesverteidigung mehr tun müssen, dass wir die Zusammenarbeit in der Nato verbessern, damit wir gewährleisten können, dass niemand unser Land, niemand das Bündnisgebiet angreift", sagte Scholz während eines Statements vor Ort.

"Das bedeutet, dass wir vieles ändern müssen. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass das, was in der Bundeswehr an hervorragender Arbeit geleistet wird unter guten Bedingungen auch gelingen kann."

Mit Blick auf die KSK-Soldaten lobte Scholz die gute Vorbereitung der Männer und Frauen. Sie trainierten immer wieder neu, damit Deutschland sich auf sie verlassen könne in ganz speziellen Einsätzen mit gefährlichen und wichtigen Aufgaben für die Sicherheit Deutschlands.

"Auf diese Truppe hier ist Verlass. Und das ist etwas, was für uns alle wichtig ist", so Scholz. Im Anschluss an das Statement wollte er keine Fragen beantworten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2024 08:51 ET (13:51 GMT)