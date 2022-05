Scholz: Müssen Sicherheit und Bezahlbarkeit von Energie gewähren

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Bevölkerung und den Unternehmen finanzielle Hilfe wegen der hohen Energiepreise zugesichert. Es gehe um die Sicherheit und Unabhängigkeit der Energieversorgung sowie um bezahlbare Energie. "Beides müssen wir gewähren, national und europäisch. Und sowohl national als auch europäisch behalten wir eines immer im Blick: Dass der von Russland verschuldete Preisanstieg niemanden überfordert", sagte Scholz in einer Regierungserklärung zum außerordentlichen EU-Gipfel am 30. und 31. Mai in Brüssel. "Wir lassen niemanden allein."

Dies gelte besonders für Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Betriebe, die unter den Energiepreisen litten und denen ihr Russlandgeschäft weggebrochen sei. Sie könnten sich auf Unterstützung verlassen, wie Scholz mit Verweis auf die beschlossenen milliardenschweren Hilfspakete erklärte, die in den kommenden Monaten wirksam werden. Außerdem müsse man sicherstellen, dass es auf europäischer Ebene keine Engpässe bei der Energieversorgung in einzelnen Mitgliedsstaaten gebe.

"Das ist ein Gebot europäischer Solidarität", sagte Scholz. Teil einer europäischen Lösung sei der Ausbau der transeuropäischen Energienetze. Mittel- und langfristig bleibe die "einzig vernünftige Antwort" auf die derzeitigen Probleme auf dem Energiemarkt, dass Europa sich unabhängig mache von fossiler Energie.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2022 04:25 ET (08:25 GMT)